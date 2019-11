Atualizada a Coluna de Olho em 15/11/2019

Errando feio

O vice-governador Rocha deu dois tiros no pé. Primeiro sonhou com seu grupo retirar André Maia da disputa pela Prefeitura, depois quis colocar Celso Ribeiro de vice da Branca. Muito esperto Rocha, não contava com as pretensões dos citados.

Irailton Lima

Quem apostar que André Maia não será candidato em 2020 poderá atirar no pé. Trouxe, nada mais nada menos para a sua gestão que Irailton Lima, ele é filiado ao PT e bom articulador, poderá ser o coordenador da campanha de André Maia.

Neto Ribeiro

O ex-prefeito Celso Ribeiro sabe que não pode concorrer. Ele prepara o nome do sobrinho Neto Ribeiro para disputar. Celso aposta na onda do novo para eleger o membro da família.

Pouco dinheiro

Alguns integrantes da base do André Maia aceitaram cargos de Secretaria, através de seus apadrinhados. Se não trabalharem, levarão no lombo a culpa do insucesso.

Pra onde vai

O vereador Magildo terá que tomar uma decisão, se apoiará André Maia ou Rosana Gomes. Uma fonte revelou que poderá ser nenhum dos dois.

MDB será dirigido pelo Neto Ribeiro

Chegou à Redação, a informação da qual Neto Ribeiro deverá se filiar no MDB e dirigir o partido junto com Celso Ribeiro. Nada mais óbvio, pois pretende se articular para Prefeitura.

Presidência do PSD

Outro que vai reivindicar a Presidência de partido será André Maia. Como Prefeito, para ser candidato à reeleição deverá ter o partido em mãos.

Sem partido

Gilson da Funerária deverá ficar sem partido, pois aguarda liberação dos Progressistas. Gilson não se alinhou ao projeto da família Gomes e vai trilhar seu rumo com seus aliados. Deve sair do PP com Gilson, a vereadora Chaguinha.

Naturalmente

Como o ex-prefeito James Gomes pretende lançar a irmã candidata, com a bênção da Senadora, não resta outra opção, a quem deseja disputar uma cabeça de chapa, se não sair.

Outra saída

Os vereadores Celso Oliveira e Fabrício Lima deverão deixar o PSDB. Como vereadores do partido eles são impedidos de participar e acompanhar a vida orgânica do partido, por isso deverão procurar novos espaços. É isso que rola nos bastidores.