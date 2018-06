Atualizada a Coluna de Olho em 15/06/2018

Time maior

O time de macaco gordos que recebem salários vantajosos do Governo do Acre aumentou, para isso foi preciso alugar uma casa maior, bem como fazer uma puxada em outro prédio. Por tudo isso, tem um grupo de professores se organizando para fazer campanha contra o candidato do Partido dos Trabalhadores – PT, Marcus Alexandre.

Nome bom

O ex-vereador Vanderson Mambira, pelo que venho ouvindo da comunidade, parece ser um dos pretensos nomes que irão disputar a Prefeitura no ano de 2020. Trabalhador, dedicado e tem pulso. Deve ser uma novidade.

Pesquisa de Prefeitos

A pesquisa que avaliou os prefeitos corresponde a uma realidade. Procurei muitos para comentar sobre os resultados e ninguém teve ousadia de falar. A resposta veio com o Pastor Uchoa deixando de ser o líder do Prefeito André Maia.

Conversa boa

Em conversa com Paulinho Miranda, ele tentou explicar o resultado da pesquisa. Ele disse que o Prefeito passa por dificuldades que foram herdadas ao longo do tempo, e que o governo municipal vai melhorar.

Protesto sem efeito

O protesto que seria realizado no dia 11, parece que virou bosta de alma. O Sintesac divulgou nota e disse que conseguiu um reajuste. Outros parecem que sumiram, ninguém quer se expor.

Muito dinheiro

Hoje a pasta da Secretaria Municipal de Saúde tem sido uma das poucas que tem recebido mais recursos. Sempre o Portal Quinari vem recebendo matérias informativas dos parlamentares federais sobre os repasses. Visitando as unidades, foi verificado que no quesito medicamento, tem respondido as expectativas.

Quem quiser cirurgia!

O diretor do Hospital Ney do Miltão, não vai entrar para a historia como um dos piores administradores do hospital. Desde que assumiu conseguiu arrumar a casa e vem mantendo o atendimento com sua equipe e inclusive viabilizou as cirurgias.