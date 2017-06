Atualizada a Coluna de Olho em 14/06/2017

Reforma da Rodoviária

Os concessionários de box na Rodoviária estão felizes com o trabalho de recuperação do espaço. Estava de fato feia nossa rodoviária e com os reparos vai com certeza possibilitar condições de trabalho e conforto a quem chega e viaja a partir do município. O Prefeito André Maia faz, os concessionários se adequam recolhendo as taxas devidas da municipalidade e tudo vai caminhando.

Caldeirada

O presidente da Câmara, vereador Gilson (PP) ofereceu uma moqueca de peixe para os vereadores. Importante frisar que o debate político não deve ultrapassar as questões pessoais e os vereadores e vereadoras se respeitam, embora tenham opinião divergente. Os ausentes foram Idalete Holanda (PSB), Magildo Lima (PP) e Fabrício (PSDB) que justificou.

Sessão da Câmara

Os debates na sessão da Câmara na última terça-feira (13) foram quentes, embora a oposição estivesse desfalcada sem o vereador Fabrício Lima (PSDB) que estava com pressão alta. A base aliada teve de usar alguns minutos para explicar os questionamentos levantados. Quem venceu e quem perdeu, quem esteve lá julgou.

O pai da criança

A briga pela paternidade sobre a regularização fundiária parece seguir. Agora justiça precisa ser feita. O trabalho começou com a legislatura e gestão passada e o Prefeito André Maia (PSD) vem continuando juntamente com o governo esse trabalho. Na verdade, o que falta é a Frente Popular do Quinari conversar mais com o Diretor do ITERACRE, participar dessas ações do governo. Se estiverem esperando cair do céu, estão muito enganados. O prefeito está fazendo o papel dele, e o vereador Celso Oliveira (PSDB) está certo em acompanhar.

Artigo de opinião

Artigo de opinião essa semana tratou da articulação silenciosa que alguns diretores de escola estavam fazendo, enquanto o sindicato buscava reajuste pra todos, eles buscavam alterar apenas a lei deles. Não há nada de errado nisso, só não estão sendo éticos com quem os ajuda nas unidades escolares.

Enxugando a máquina

O Prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre informou que está enxugando a máquina. Também se não enxugar com a imensidão de cargos que dispõe, não conseguiria nem manter o pagamento dos servidores em dia. Não seria demais sugerir que essa postura fosse adotada pelos demais prefeitos?