Atualizada a Coluna de Olho em 13/03/2020

Avisado ele foi

O Prefeito André Maia foi avisado que arrumasse outro partido, pois estava em curso, o que o PSD do Senador Petecão, através de seus líderes locais Pedro Abreu e Jairo Carvalho são bons em fazer.

Enrolada na história

Outra que foi enrolada na história foi a Branca Menezes. Havia inclusive convite para Branca se filiar no PSD para ser candidata a Prefeita. Imagine se a Branca tivesse trocado o seu PSDB, no qual tem o comando local, por um partido que não teria a condução.

Fez certo

Há quem diga, que o mais ligeiro foi Gilson da Funerária. Escolheu como madrinha uma deputada federal de pulso firme e um presidente de partido de que não precisa de política, caso a faca seja colocada em seu pescoço.

Acordo em curso

Chega a informação que o Prefeito André Maia deverá se filiar no Republicanos. Seria uma boa alternativa ao Prefeito, pois o Deputado Federal Manoel Marcos tem sido presente no Quinari junto com o Jhon Hebis.

Cavalo da chuva

O Prefeito André Maia tire o cavalo da chuva em relação ao MDB. Fontes confirmam que o deputado federal Flaviano Melo não quer o Prefeito na sigla. E o ex-prefeito Celso Ribeiro, o novo pesquisador do Quinari não tem força para lhe segurar no partido.

Não descartada

Dizem que depois da união do Senador Petecão com o grupo do ex-prefeito James Gomes, o PSDB do Major Rocha não descarta uma composição com o Solidariedade de Vanda Milani no Quinari. A avaliação dos cabeças do PSDB, é que este errou em ajudar a devolver o mandato ao Prefeito André Maia e acreditar cegamente no ex-prefeito Celso Ribeiro. E se continuar na história da caronchinha poderá nem lançar candidatura.