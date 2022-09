Atualizada a Coluna de Olho em 12/09/2022

Locutor ponderou

O locutor do Rodeio, chamado Zeca Barros, bem delimitou o papel dos Secretários Municipais em ajudar o Prefeito (a) no âmbito da gestão municipal. Devem ser presentes, ajudar em todos os aspectos e ir resolvendo as demandas antes de chegar na Prefeita. Não pode ser o Secretário Municipal, um ser que seja difícil de falar, de conversar, pois seu cargo é de natureza política. Traduzindo. É hoje e não é amanhã, basta uma canetada, pois na vida ninguém é insubstituível.

Cavalgada bombou

A Cavalgada da ExpoQuinari 2022 bombou, a final a galera só quer ver gente bonita, tomar uma boa cerveja gelada e ouvir um som. Tudo na santa paz. Os incidentes foram mínimos e a chuva contribuiu em 75% para o trabalho da Gloriosa Polícia Militar. Graças a Deus que deu tudo certo.

Acabou a festa, agora é eleição

Acabou a ExpoQuinari 2022, agora o foco é a festa da democracia. A festa do voto. Quem se organiza melhor e monta o melhor time. Olhando para o Quinari é possível ver ao menos quatro times em evidência, demais disso é risco de areia.

Parlamentar desinformado

Uma coisa que dói em nosso município é vereador (a) desinformado que não sabe fazer uma pesquisa no google, achar uma lei publicada no Diário Oficial ou mesmo nos sites institucionais. Que essa legislatura é uma das piores, a população já não tem dúvida, porque quem tinha tudo para ser bom, tem se prestado a ser muito ruim.

Promotora inteligente

A Promotora de Justiça Dra Eliane quer saber porque o vereador Magildo com a vereadora sem mandato derrubou o antigo Portal da Câmara, retirou as publicações institucionais e não tem alimentado “o novo site da Câmara”. Problema de achar que pode tudo no poder, é se acompanhar com quem aprendeu na época da pedra.

Advogados Queimados

No caso da Senadora Mailza Gomes, teve ao menos três advogados queimados. Um pela deslealdade da representação, dois por se prestarem o papel de comentarem casos em veículos de comunicação. Vai entender!