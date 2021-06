Atualizada a Coluna de Olho em 10/06/2021

De olho no aumento

Vereador relatava ao Portal Quinari que ele e seus colegas estão de olho no aumento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Também dizia que a Prefeita Rosana Gomes é bico seco, em que pese todos os membros de sua base estarem de olho em alguma benesse de poder.

Demitido Secretário

Por falar em Prefeita, ela demitiu o Secretário de Licitações Liberato Filho. Em seguida nomeou o ex-secretário do Prefeito André Maia Glauber Cruz.

Escola e ponto

Vereador Chatildo anda em escolas municipais atrás de ponto dos servidores. Esquece o jovem que estamos em pandemia, que os servidores trabalham por escala, como acontece até mesmo no Ministério Público.Chatildo findou ouvindo o que não queria ouvir.

Mico do ano

O mico do ano de 2021 é do vereador Nego da Loja (PSDB) que fez um oficio pedindo cargos e substituição. Alguém que estava sendo cortado pelo vereador e seu grupo que tem uma ex-candidata a Prefeita e seu assessor espalhou o documento. Uma fonte do PSDB disse que o material não existe. Eles que se entendam.

Tamanho dos cargos

Agora o documento parece que já chegou na Casa Civil do Governo, pois o resultado do PSDB na última eleição do Quinari foi vergonhoso e deve ter de certo seus espaços diminuídos, como outras siglas estão tendo.

Ataque atrasado

Os ataques que o Presidente eleito Luiz Carlos esta tendo por parte de um grupo, que não é o da Professora Cida, chegou atrasado. Quisesse impedir a vitória do Luiz ou interferir no resultado da eleição, tivesse divulgado antes. No ditado popular, o leite já foi derramado.