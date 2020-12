Atualizada a Coluna de Olho em 07/12/2020

Mesa Diretora

Terminou as eleições municipais e as articulações dos bastidores estão em torno da Mesa Diretora da Câmara, é o que indica fotografia postada pelos eleitos do Partido Progressista e do PSD. Ocorre que o grupo da Prefeita Rosana fez apenas 5 (cinco) vereadores e o restante das vagas da Câmara se encontram com a oposição.

Rejeição aos nomes

Os nomes dos vereadores Magildo Lima – PP e Cleilton Nogueira – MDB são os mais rejeitados pelos novos e antigos vereadores, na disputa pela Mesa Diretora. O Portal Quinari ouviu pelo menos 5 (cinco) vereadores de ambos os lados que dizem que não aceitam estes dois vereadores nem mesmo um ex-vereador para conduzir o processo. Foi dito, que seria como abrisse mão do papel de vereador na Câmara.

Problemas com a Lei

Cleilton, Magildo e Jamis, este último, gente boa, terão problemas futuros com a acusação feita pelo Prefeito André Maia de terem recebido o mensalinho. O processo deles deve voltar para a primeira instância e a mão que segurava o calhamaço de provas deve ser perdida com a saída do prefeito do poder.

Papel do Vice-prefeito

As regras que regulam o papel do vice-prefeito decorrem expressamente da Constituição Federal, Estadual e da Lei Orgânica. No mundo jurídico, chama-se de simetria constitucional. Assim sendo, o vice-prefeito, seja ele quem for, deve substituir o titular, no caso prefeito ou prefeita, nos impedimentos deste.

Multa no TCE/AC

O uso do dinheiro da iluminação pública para fim diverso do previsto, gerou uma multa no Prefeito André Maia. Pouco adiantou a fanfarronice de Maia com o recurso repassado para colocar iluminação de led no centro. A denúncia partiu do vereador Fabrício Lima – SD, que informou que permanecerá fiscalizando.