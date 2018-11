Opinião que pouco importa

Se existe um grupo que não importa as opiniões emitidas pelos mesmos em relação aos cargos de governo no Quinari, são os diretores de escola municipais. A maioria permaneceu no muro, ou com a Frente Popular e busca uma nomeação meia boca para o Núcleo, tendo em vista os seus próprios interesses.

Sentar na mesa

O debate sobre os espaços de poder no Quinari passarão pela análise da Senadora Mailza Gomes, vereadores Gilson da Funerária (Progressistas), Fabricio Lima (PSDB) e o empresário Vanderson Mambira (DEM). Foram esses que levaram a campanha do governador em seus ombros durante a eleição. E o governador eleito sabe disso.

Partidos de oposição

Os partidos de oposição à Frente Popular na atualidade, que serão base de governo no ano que vem tem a seguinte opção em relação ao ex-prefeito Celso Ribeiro. Aceitarem a filiação do mesmo e serem escadas ou rejeitarem seu nome, e deixar o Celso onde ele sempre esteve na Frente Popular.

Nome cotado

Um dos nomes cotados para assumir a Direção do Hospital Ary Rodrigues aprovado pela sociedade em geral tem sido o doutor Deison Bandeira. Tem competência e respaldo social. No caso viria com a bênção da deputada eleita Vanda Milani e demais lideranças de oposição.

Cortes naturais

O Prefeito André Maia realiza nesse mês de outubro vários cortes. André precisa fechar as contas. Deverá sair uma lista de demissões. Para quem sair, resta a gratidão, e não o desespero, pois poderá voltar. Administração tem isso mesmo.

Chateado e desmentindo

O jornalista Gerson Rondon disse que todas as acusações feitas pelo ex-cinegrafista e pelo seu ex-sócio são mentirosas. Ele buscou em conversa com este site explicar o inexplicável. A explicação do mesmo é que os fatos não procedem. Isso ele deverá explicar ao fiscal da lei.

Mudança de governo

Em janeiro as escolas municipais e estaduais começarão receber um seleto grupo de educadores e transformadores da educação que atuam no Núcleo de Ensino do Estado. Como a Frente Popular perdeu, os gestores deverão trabalhar. Há quem afirme que já tem alguns pensando em direção de escola.