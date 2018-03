Atualizada a Coluna de Olho em 05/03/2018

Resposta ao Secretário de Comunicação Zezinho Avelino

É notório o desespero dele. Diz ele que corro com medo dele. Na verdade meus amigos, eu nem quero ter relação com este senhor. Ele sempre se fingiu ser meu amigo, mas na época do Prefeito James Gomes, o mesmo me ajudava e ele ficava com metade de uma ajuda que o então prefeito me mandava. Na verdade população do Quinari, o sonho do Zezinho e do Maneinho os “inho” do Quinari, foi pautar o Gilberto. Não conseguem e nem conseguirão. Eles estão tendo a chance de fazerem os trabalhos deles. E eu já tive o meu, e permaneço a fazer o meu. Quanto a ameaça em relação ao meu trabalho, se embase bem, prepare documentos, pois está para nascer alguém para dizer o que devo ou não fazer. Quanto a minha amizade com o Gilson da Funerária, não serão vocês que irão dizer com quem devo ou não me relacionar. Então novamente informo ao Zezinho, não fujo de você, não quero ficar perto de você, coloquei meu telefone para rejeitar suas ligações, pois você cansa qualquer alma, é carregado de energias negativas e de incompetência. É só a gente ver quem tem sido mais próspero e tem sucesso nos últimos anos. LHE DIGO, NÃO TENHO MEDO DE VOCÊ e nem de qualquer outro. Fique na sua insignificância, produza matérias, escreva, trabalhe e se incomode com a SUA VIDA. Não será você que vai me pautar em nada rapaz. E se quiserem guerra terão. Quem esta no poder, são vocês, quem é vidraça é vocês, não sou eu.

Guerra na Síria

Neste final de semana assistimos importante vídeo sobre a guerra na Síria, tudo começa com os debates desnecessários, governantes e governados radicais, o país chega no caos e a situação vai se agravando. Imagino que seja importante fazer uma reflexão.

Última sessão

Na última sessão da Câmara, os trabalhos se resumiram a leitura de expedientes administrativos. Há uma explicação para tal situação. Nesta terça deve haver sessão novamente. A transmissão realizada pela Câmara é importante, pois todos acompanham.

Promotoria e a leitura

A história da leitura de um documento que estava na mesa da promotora de justiça Eliane Misae deixou a mesma irritada. Dizem que o Major Cristian, comandante da PM ainda queria prender a pessoa que cometeu o delito. Vocês não viram foi nada.

Deliberação por uma greve

A categoria da educação deve se reunir novamente na próxima quinta-feira, para deliberar sobre a greve. Nesse momento não caberá o contra senso e sim o bom senso, pois sabemos as condições do município. E não adianta dizer que é só aqui, o Brasil vem vivendo uma grande crise econômica. Há quem procure os culpados, porém, a única culpada é a economia mesmo.

Fonte fidedigna

Portal Quinari recebeu uma informação quente. Apurando e deve apresentar nos próximos dias a matéria seguida dos elementos probatórios e o pedido de apuração pelos órgãos competentes. É aquele ditado, quem rabo de palha não toca fogo no alheio.