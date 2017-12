Candidata Forte

O Secretário Sibá Machado convidou e a vereadora Francisca Macedo (PT) parece ter aceitado a candidatura de deputada estadual no próximo ano. Francisca não deverá ser mera puxadora de voto, tem base em Rio Branco, Quinari, Campinas, Acrelândia, Plácido e Capixaba.

Outro candidato

Buiú do Grupo não para um só minuto na sua corrida para uma das vagas de deputado. Com uma última pesquisa que ele disse ter tido acesso no Quinari, ele se vê na disputa. Sempre presente, o pré-candidato tem conversado com as pessoas.

Branca deve mesmo sair candidata a estadual

Outra que já espera 2018 para colocar o pé na estrada é a professora Branca Menezes. Sem estrutura tem feito várias visitas e montado seu grupo político. Com o apoio de várias lideranças do PSDB ela vem forte.

Dr Israel

Outro que vem fazendo um trabalho silencioso na terra do amendoim é Dr. Israel, filho da doutora Vanda que vem muito forte para deputada federal. Essa família tem em comum uma coisa, serem cumpridores de palavra.

André da Droga Vale

Um politico mineiro. Montou seu time e a pré-campanha já começou. Navega em algumas estruturas do governo do estado, como por exemplo o Hospital.

PCdoB e o nome?

O PCdoB deverá escolher um nome para disputa de estadual. O nome em vista e de grande abrangência é do sindicalista Jairo da Petrolina. Trabalho é o que não falta ao nome do Jairo, sempre presente nas lutas das comunidade.

Aurélio da Farmácia

Com um nome leve e um bom currículo deve entrar na disputa. Espera ser um dos candidatos mais votados da terra do amendoim. Argumenta que a política precisa mesmo de mudança e seu nome agora vai mesmo para as urnas.

Só come os de dentro

Quem tiver mandato, vai mesmo ter que preparar os rios de dinheiro. A reclamação nas ruas é que só come os de casa. Caso não tenha as malas de dinheiro, corre o sério risco de ir para a balsa. Como não tem profissão, nem formação caso sejam derrotados nas urnas optarão por viver da fé alheia.