Atualizada a Coluna de Olho em 03/07/2018

Molecagem do ano?

Se confirmada a informação na qual os representantes do Núcleo de Ensino, não fizeram antes de afastar a professora Deg-lani do seu cargo uma conversa, o troféu molecagem do ano vai para o professor Avany Brito e seus asseclas. Por incrível que pareça, o homem demonstra ser muito crente, então, acredito que isso seja mais uma conversa e ele tenha tido a postura de informar que a professora estava deixando o cargo.

Prefeitos na Reunião da Amac

As reuniões realizadas pela Associação dos Municípios do Acre, são mínimas em relação as contribuições pagas pelos municípios do estado. Se esses momentos, servissem como algo importante, este site seria o primeiro a reconhecer, não passa como momento de choro e enxugamento de gelo.

Orem pelo Zezinho Avelino

O Jornalista Zezinho Avelino encontra-se hospitalizado, faz dias. Embora sempre tenha havido divergências, por parte desta editoria em relação ao editor do Quinari Noticias, não se deve desejar maldade a ninguém pois ela volta em dobro. Torcemos pela recuperação da saúde do Avelino, para que ele continue sendo testemunha ocular de todos os fatos do nosso Quinari e do Estado.

Jogos da Copa

Os dias tem sido metade branco, metade verde e amarelo com os jogos da copa do mundo. Esse ano vai ser assim, depois desse mundial vai chegar as eleições, aquela época na qual todos ficam populares e amigos de todos.

Todo mundo visitando

Por falar em tempo que todos são bons, todos os pré-candidatos a deputados estaduais desta região, tem gastado sola de sapato em busca dos votos. Ocorre que o povo, parece que não tem aprovado muito papo, eles sempre apresentam alguma demanda, e depois não tem como cobrar o político.