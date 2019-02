Não há nada

Fazendo leitura dos inúmeros processos do Quinari que se encontram no Tribunal de Justiça, não há sequer uma vírgula que cita o nome da vereadora Chaguinha. Qualquer fala é mera ilação dos bobos corte da política.

Hospital que funciona

O enfermeiro Lamartine é um grande profissional. Com sua equipe reduzida consegue fazer o hospital funcionar. No município há demanda quanto a contratação de médicos que já se encontra sendo providenciado pelo prefeito e sua equipe. Como as administrações agora são do mesmo grupo político, cabe colaboração mútua pelo povo do sofrido Quinari.

Lixando as unhas

Se tem um pessoal que não para mais de lixar as unhas na política do Quinari são os suplentes dos 6 vereadores denunciados. Já teve um grupo que pensou em contratar um advogado para entrar como litisconsórcio no processo fazendo assistência à acusação, para que se decrete logo a perda do mandato dos acusados. Do ponto de vista processual, não estão errado os interessados. Politicamente é melhor esperar.

Loucura tem limite

Se tem uma turma louca nas redes sociais, é aquela que perdeu o peito prefeitura municipal. Logo quando assumiu, Gilson passou a navalha em todos os cargos de confiança e pretende enxugar ainda mais a Prefeitura. Se conseguir, vai ser deixar de ser um mero pagador de folha de pagamento.

Acertou em cheio

O vereador Fabrício Lima (PSDB) faz um mandato destemido como parlamentar. No ano de 2016 pediu para o TCE/AC apurar de quem era a razão sobre o pagamento dos servidores. A verdade demorou e chegou, segundo o ex-prefeito James Gomes, tirou um peso das suas costas com o decidido pelo TCE/AC.

Serenidade no vereador

Este site várias vezes já criticou o pastor Uchoa, agora sobre o temperamento dele enquanto ser humano, não há nada o que se falar. É sempre calmo, e parece que gosta mais de ouvir do que falar.

Máquinas do governo

O governo Gladson Cameli mandou recolher as máquinas que estavam com apadrinhados do PT e tem devolvido para os núcleos da Secretaria de Estado de Agricultura. Resultado, Gilson e Fabricio conseguiram um apoio ao Quinari.

Tem que elogiar

O perfil da professora Branca é elogiável, como servidora do município tem buscado ajudar a pasta de educação. É importante que todo o servidor público, olhe para o exemplo da Branca nesse momento mais difícil e busque ajudar o município.

Cercas sumiram

A Secretaria Municipal de Obras, atendendo a ordem do Prefeito Gilson que ouvindo autoridades de trânsito constatou que os cercados de fazenda só atrapalhavam a visão da avenida, logo mandou retirar os mesmos da avenida. A visão da via melhorou.

Carroça na frente dos bois

Os últimos políticos o Quinari que parecem terem colocado a carroça na frente dos bois restaram fora do poder, afastados da pior forma possível. É simples, coerência, pulso e vontade de trabalhar não deve faltar.