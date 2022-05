Ato Cívico marca comemorações de aniversário do Quinari

Um ato cívico envolvendo as escolas municipais e estaduais do Quinari comemorou na manhã deste sábado os 46 anos de emancipação política e administrativa de Senador Guiomard.



Cedo o Governador do Estado Gladson Cameli e a Prefeita Rosana Gomes fizeram o hasteamento dos pavilhões em frente ao Quartel da Polícia Militar. Em seguida eles se dirigiram ao palco e fizeram homenagens a ex-gestores.



As escolas municipal fizeram apresentações de poesias, músicas, e a Prefeita entregou as premiações aos campeões do concurso de poesia alusivo aos 46 anos do Quinari.



Logo em seguida o desfile cívico emocionou as autoridades presentes. Também fizeram uso da palavra, vereadores, a Prefeita e o Governador que parabenizou a cidade e toda a população.