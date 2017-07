Atentado contra central deixa agência do Banco do Brasil com atendimento comprometido

A Agência do Banco do Brasil do município de Senador Guiomard foi vitima no último final de semana de um ataque, quando parte da central de comunicação foi destruída pelos meliantes.

Quem passava pela frente da agência acompanhou no domingo (02) a movimentação de um dos gerentes e de homens da Polícia Militar. Nossa reportagem conseguiu apurar oficialmente as informações nesta quinta-feira (06) confirmando o fato que circulava.

Uma fonte confirmou que houve a destruição de cabos, e a tentativa de arrombamento da agência.Sobre o atendimento, a equipe local informou que o atendimento começou a voltar a sua normalidade nesta quinta, mesmo assim ainda apresenta alguns problemas segundo populares.

O fato já foi comunicado à Delegacia de Polícia que apura mais este episódio.