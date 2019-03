Atendimento municipal medico começa alcançar comunidades rurais

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA na Gestão do Prefeito Gilson Pessoa e da Secretária Juliana Regina retomou o atendimento médico nas áreas rurais do Quinari, tendo realizado atendimento no km 75 da BR 317, no Ramal do Progresso.

O atendimento médico no município retorna gradativamente, haja vista a ausência de profissionais concursados nos quadros do município.

Outro ponto de destaque se refere à devolução de valores superfaturados na gestão passada, onde a empresa fornecedora fez acordo extrajudicial com a Prefeitura, já na gestão de Gilson para devolver os valores que serviam para alimentar o esquema de corrupção que fora desarticulado pela Polícia Federal.

A Secretária de Saúde Juliana Regina enfatizou que “esse trabalho é fruto de empenho do Prefeito e servidores da SEMSA em geral, preocupados com o atendimento dos menos favorecidos”, finalizou.