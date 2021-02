Associação realiza cadastramento de autistas no Quinari

Associação quer saber a quantidade de autistas em Senador Guiomard

A Associação das Famílias de Autistas do município de Senador Guimard, quer saber através de um cadastro quem são as famílias e os filhos autistas no município, isso para facilitar as parcerias que estão em andamento com o município e o estado.

Além do Censo ser realizado pelo telefone, ele também pode ser realizado no link https://forms.gle/12hFtMYi4vv7J4YB6 em formulário do Google. Basta que se clique no link abaixo.

A atual presidente professora Adriana já se reuniu com a Prefeita, Vice-governador, Senador Marcio Bittar e demais autoridades, tudo no intuito de conseguir apoio para a causa no âmbito de estado e município.