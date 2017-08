Associação Comunitária aprova prestações de contas de convênio cultural

A Associação de Difusão Comunitária Guiomarense, entidade privada sem fins lucrativos, que tem em seus objetivos trabalhar pela comunicação, cultura, cidadania e difusão de ideias no âmbito do município de Senador Guioamard aprovou junto ao Governo do Acre, prestação de contas do convênio 020/2010 que na época direcionou recursos financeiros para o projeto Culturalizando o Quinari.

Culturalizando o Quinari é um ponto de cultura que realizou e realiza diversas atividades de formação nas áreas de cultura, cidadania e difusão de ideias, em parceria com entes governamentais e empresas.

Fundada em 2007, a entidade teve como primeiro dirigente Gilberto Moura, responsável pela execução do convênio. Na época devido ao debate político Moura foi denunciado, mesmo assim permaneceu frente ao projeto e da instituição e anos demais chega a resposta da aprovação das contas sem ressalvas pelo Governo do Estado.

Por ocasião do recebimento do documento de aprovação das contas, o ex-presidente salientou a importância do projeto para o município. Disse que se tratou de uma contribuição social e que pretende continuar a ajudar o município.

-Estamos felizes, a Associação Comunitária, entidade da qual fomos dirigentes por um período de 4 anos, teve em 2010 um projeto aprovado e conveniado com o governo do Acre no edital de pontos de cultura. O ponto recebeu o nome de Culturalizando o Quinari, tendo 3 repasses financeiros para execução de oficinas de artes-plásticas, hip-hop, música, artesanato, dança, audiovisual, dentre outros. Formamos muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos nessas áreas. Foi uma contribuição cultural para o município. Venho comemorar a aprovação das contas do convênio por parte do Governo do Acre através da entidade convenente, a Fundação Elias Mansour e ao mesmo tempo divulgar o link do projeto para que você também veja nossa prestação de contas social no link http://culturalizandooquinari.blogspot.com.br/ Recebi das mãos do Ádamo Gabriel a boa notícia. Fico feliz por poder dizer que na minha experiência como gestor de recursos públicos logrei êxito.



O que nos move é o bem coletivo e continuaremos a trabalhar pela nossa cidade.



Veja os pareceres dos três recursos financeiros recebidos. https://drive.google.com/file/d/0B5xAhjO-xIUaemdwN0FULUxGMXM/view