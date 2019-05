Assistência Social realiza atendimentos do Bolsa Família na Bonal

A Secretaria Municipal e Cidadania e Assistência Social do município de Senador Guiomard através do Programa Bolsa Família atendeu as famílias da comunidade Bonal na última sexta-feira (24).

A indicação para o atendimento partiu do vereador Leno da Bonal (PP), tendo como meta as famílias da região, visando realizar atualizações cadastrais, bem como novos cadastros.

Na agenda a professora Edivalda Lacerda representou a Secretária e Primeira Dama Rosineide Barros.

A equipe da assistência social agradeceu a acolhida dos profissionais da escola, bem como dos moradores.