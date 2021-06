Assistência Social do Quinari garante apoio às famílias carentes

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social do Município de Senador Guiomard, vem investindo forte na entrega de sacolões para as famílias que são cadastradas no CadÚnico e Benefícios Eventuais.

A organização da entrega segue uma triagem feita pela equipe da Secretaria, que além do alimento presta orientações sociais para as famílias assistidas com os benéficos.

Durante a pandemia, a Secretaria de Assistência Social seguiu trabalhando conforme as orientações da Prefeita e tem atuado prestando assistência à população tem sofrido neste período.