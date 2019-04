Assinado termo de cooperação para a realização dos Jogos Escolares

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa assinou com o Governo do Acre, através da coordenação de Estado do Esporte representada pelo Junior Santiago, o termo de cooperação para a realização dos Jogos Escolares 2019.

Os jogos escolares em 2019 ocorrerão sobre a condução da Prefeitura Municipal em parceria com o governo.

As programações dos jogos estarão inseridas nas festividades alusivas aos 43 anos de Senador Guiomard, a ser comemorado no próximo dia 14 de maio.

Na ocasião o Prefeito agradeceu ao setor de esporte do estado. Também apresentou o coordenador de esportes Samuel Campos