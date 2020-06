Assinada ordem de Serviços para ampliação da escola Fenelon Manoel

O Prefeito André Maia assinou nesta segunda-feira, 22, ordem de serviço para ampliação da escola municipal Fenelon Manoel. A obra teve recurso alocado por parlamentar federal, quando esteve no mandato em Brasília, e não em gestão como quiseram afirmar textos errôneos das redes sociais.

O ato de assinatura contou com a presença do Prefeito, Secretária Municipal de Educação e do empreiteiro Melque Saraiva que foi responsável por algumas obras iniciadas e até então não concluídas.

A pré-candidata do PSDB, Branca Menezes esteve ao lado do Prefeito acompanhando e elogiando o evento, uma vez que a emenda parlamentar foi alocada pelo Major Rocha, quando deputado federal.

Há quem entenda que o ato simboliza uma união de Maia com Branca Menezes. Nas redes sociais ela não citou o nome do Prefeito em agradecimento, em que pese ele ser o gestor responsável pela obra e sua execução, tudo no objetivo de se afastar do Prefeito, em virtude dos seus supostos índices de rejeição popular.