Assembleia de Deus reelege pastor Pedro Abreu como presidente de convenção estadual

A Igreja Assembleia de Deus, uma das maiores denominação do estado, reelegeu neste domingo, 30, para continuar como presidente estadual de sua convenção geral, o pastor presidente da Igreja em Senador Guiomard, Pedro Abreu de Lima.

Reunidos em Assembleia Geral durante o final de semana, a disputa evangélica pela condução da maior denominação do estado contou com dois candidatos, sendo o pastor Pedro Abreu de Lima reeleito com 297 votos, tendo seu único concorrente pastor Abraão da Silva Gomes com 211 votos.

O pastor escreveu agradecimentos em sua rede social, afirmando que pretende continuar com o trabalho que vem realizando frente ao ministério. Declarou ainda que pretende ser o presidente também daqueles que optaram pelo outro candidato.

Confira a mensagem do pastor em agradecimento pela eleição.

Neste Domingo dia 30 de Julho de 2017 estamos finalizando mais uma Convenção de nossa querida CEIMADAC, com a bênção de Deus de minha família e da igreja. Quero agradecer os 297 ministros ( Pastores e Evangelistas) que acreditam no nosso trabalho e hoje exerceram seu papel de votante e votarão em nossa chapa , através de seu voto de confiança nos credenciou ao cargo de Presidente da maior instituição Evangélica do Estado a Igreja Assembleia de Deus, estarei dando continuidade dos trabalhos da convenção Acreana juntamente com os atuais membros da mesa diretora.

Compreendo e respeito à posição dos obreiros que votaram no concorrente isso é a democracia. Porém, continuarei sendo vosso presidente sem distinções.

Que a obra de Deus com nossa unidade e trabalho possa continuar avançando.

Sou grato a igreja do Quinari pelo empenho da diretoria, pastores Setoriais, líderes de comissões e equipe dos campos que auxiliarão nos trabalhos. DEUS SEJA LOUVADO!