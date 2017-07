Assaltantes levam dez mil em dinheiro durante assalto em casa de carne

O município de Senador Guiomard registrou mais um assalto nesta quarta-feira (12) pela parte da manhã quando a casa de carne do Gaúcho, no bairro Amoty, esteve como a escolhida da atuação dos criminosos.

A Polícia Militar confirmou o assalto, informando que a vítima a senhora Clarice Rauber foi amarrada, amordaçada e teve que entregar o dinheiro que guardava em casa, cerca de 10 mil reais.

A polícia disse que após o assalto fez buscas e a civil foi acionada para as investigações. Esse é o segundo assalto à luz do dia registrado no município.

Na última segunda-feira, o trabalhador Walter Nolasco também foi vítima. Os meliantes levaram o carro que foi encontrado em um ramal da capital.