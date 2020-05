Agressores de mulheres condenados estarão impedidos de assumir cargos públicos no Quinari, através de projeto de autoria do vereador Fabrício Lima, do Solidariedade.

A matéria foi aprovada pelo plenário da Câmara na terça-feira (28) por inanidade e ainda com emenda do vereador Gilson da Funerária que alargou a norma para alcançar os colaboradores que sejam contratados através de empresas terceirizadas que venham a prestar serviços ao município.

As sessões da Câmara permanecem acontecendo remotamente em virtude do coronavírus. Veja os vídeos.