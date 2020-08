Após ter nome divulgado na lista de inelegíveis André Maia apresenta certidão eleitoral

O pré-candidato a Prefeitura de Senador Guiomard, prefeito André Maia – MDB divulgou através da imprensa a sua certidão de quitação eleitoral atestando que poderá ser candidato nas eleições 2020.

O nome do prefeito consta na lista de inelegíveis do Tribunal de Contas do Estado do Acre que fora enviado até o Tribunal Regional Eleitoral. Todavia após a divulgação inúmeras matérias e postagens foram realizadas nas redes sociais.

Após todo imbróglio com a lista dos inelegíveis divulgada pelo TCE/AC André Maia resolveu mostrar a sua certidão de elegibilidade apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

De acordo com o jurista ouvido pelo Portal, a certidão de André Maia nada tem haver com a listagem divulgada pelo Tribunal de Contas do Acre, uma vez que as instâncias são independentes entre si, segundo esse profissional do direito.