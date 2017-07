Após polêmica sobre dívidas de impostos com Prefeitura, Peixes da Amazônia recebe certificado na Expoacre

O Complexo Industrial de Piscicultura Peixes da Amazônia tem mais um motivo para comemorar bons resultados desde sua implantação no estado. Na noite desta terça-feira, 25, na Expoacre, a empresa recebeu o certificado de registro de marca emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O Instituto trata de certificados relacionados a marcas, patentes, desenhos industriais e transferências de tecnologias. Assim, a marca Peixes da Amazônia passa a ser de direito de uso exclusivo da indústria acreana. “É uma garantia de que a empresa poderá expandir ainda mais sua atuação no mercado”, frisa a técnica e representante da instituição no Acre Daniela Rocha.

O secretário de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, e a vice-presidente da Federação das Indústrias do Acre, Adelaide de Fátima Gonçalves, presenciaram a entrega realizada ao diretor-presidente da Peixes, Fábio Vaz, que anunciou formalmente que a pedido da clientela de fora do Brasil, a empresa já deu entrada no pedido de registro da marca também em inglês.

“Mais uma vez o Acre mostra eficiência para competir com todas as marcas do Brasil. Sem dúvida é uma conquista grande, porque sabemos que outras empresas tentaram adquirir essa marca que agora é nossa por direito”, declarou Vaz.

Sibá Machado comemorou a conquista para o setor da piscicultura no Acre. Adelaide completou: “Temos a certeza de um produto de qualidade e de uma empresa que segue padrões. Essa marca só vem a engrandecê-la”.

Rayele Oliveira da Agência de Noticias do Acre



Relacionado: