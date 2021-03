Após pedido da senadora Mailza Gomes, navio hospitalar Doutor Montenegro chega a Cruzeiro do Sul

Chegou na manhã desta segunda-feira, 22, o Navio Hospitalar Doutor Montenegro em Cruzeiro do Sul após pedido da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) ao Ministério da Defesa e Marinha do Brasil. A unidade ancorou no bairro da Várzea realizará uma série de atendimentos médicos à população do Juruá.

A vinda do navio é fruto de uma parceria do Governo do Acre e Governo Federal, que disponibilizou uma tecnologia moderna para a saúde ribeirinha no Acre.

A senadora Mailza Gomes comemorou. “O governador Gladson Cameli me solicitou, pedi ao ministro da Defesa e eles prontamente nos atenderam. Hoje recebo a boa notícia que a unidade já está em Cruzeiro do Sul. O acolhimento e o cuidado da saúde dos ribeirinhos também são nossas prioridades. Estamos juntos para melhorar a vida das pessoas”, disse a senadora Mailza.

O navio é equipado com estrutura para procedimentos odontológicos, clínica geral, especialistas em proctologia, dermatologia, ginecologista e radiologia. A unidade hospitalar dispõe ainda de instrumentos para a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos e leva medicamentos para disponibilizar aos pacientes das comunidades mais isoladas da Amazônia.

