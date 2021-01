Após lobby para não sanção de projeto, farmácias deverão obedecer regras de plantão

Quem precisa de uma Farmácia em Senador Guiomard em feriados e finais de semana precisa em alguns casos esperar pela boa vontade de alguns atendentes. Para acabar com essa prática de desrespeito para com os moradores, o vereador Fabricio Lima (Solidariedade) apresentou um projeto de Lei, tendo sido sancionado pelo Prefeito, obrigando plantões por estabelecimentos das 19h às 07 do dia subsequente.

Nas redes sociais o vereador Fabricio comemorou: – Agora é Lei. O Prefeito de Senador Guiomard publicou no Diário Oficial, a lei que institui o plantão de 24 horas nas farmácias e drogarias de Senador Guiomard, de nossa autoria na Câmara Municipal de Senador Guiomard.

Atualmente, a Vigilância divulga uma tabela feita no word com o telefone e quem precisa deve ligar os contatos, sendo que muitas vezes os mesmos remetem para a Caixa de mensagem. Com a Lei, haverá penalidade para aquela empresa que não atender os moradores que estão em busca do medicamento.

Antes das eleições municipais, o Portal Quinari noticiou reunião de proprietários de drogarias, no intuito do Prefeito não sancionar a matéria. No entanto, a Câmara já havia derrubado o veto do Prefeito que argumentava gasto à Prefeitura, no entanto, agora a matéria foi sancionada.

Confira a lei, e busque seus direitos!