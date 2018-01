Após decisão do vice-prefeito de não apoiar projeto político do Prefeito, gestor responde que “esta pensando no melhor para o Quinari”

O prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD) ao ser procurado pela reportagem do Portal Quinari para comentar sobre a decisão do vice-prefeito Judson Costa em não lhe acompanhar em provável adesão à Frente Popular declarou: “não estou preocupado com a política, quero um nome que possa ajudar o Quinari, que tenha esse interesse, pois preciso de parcerias para a gestão”.

André Maia não criticou ou mesmo alfinetou a decisão de Judson Costa anunciada através do Blog do Crica publicado no site Ac24horas.

Sobre a decisão de qual nome, o prefeito vai apoiar para o governo, o mesmo alega que ainda não fechou questão e tão logo chegue a decisão final, reunirá seu grupo e convidará a imprensa para anunciar.

André Maia ressalta que é cedo, que precisa de parcerias para governar. Ponderou ainda que as gestões não deveriam ser partidárias e sim coletivas para servir bem a população.