Apoiador de candidata do PRB do Quinari pode ter recebido 60 mil do Fundo de Campanha

As pessoas sempre questionam o envolvimento de cristãos com política, aduzindo que da relação boa coisa não sairá. Por outro lado, existem evangélicos que dizem que a relação da Igreja com a Política é para defender os valores da família e lutar contra o comunismo.



Nas últimas eleições a Igreja Batista do Bosque em Senador Guiomard resolveu lançar e apoiar a cantora Gospel Suzana Lobêu, para uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre.



Na ocasião, Suzana recebeu do Partido, como financiamento de campanha a bagatela de dinheiro público de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a sua campanha.



Ocorre que algo curioso aconteceu na Campanha da candidata, pois ela teria pago supostamente para o seu irmão de Igreja, CLEVIO JUNIOR BARBOSA DE OLIVEIRA, metade do seu fundo de campanha, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que demais valores foram rateados entre irmãos da Igreja Batista do Bosque do Quinari, inclusive o Pastor Marlon, pelo que consta do sistema, recebeu R$ 8.000,00 (oito mil reais) por serviços supostamente prestados à campanha.

Suzana em todo o Acre obteve 163 votos. Se dividido o valor do voto, para ela saiu no valor de R$ 736,19 (setecentos reais e dezenove centavos) cada um. Dentre os beneficiários pelos pagamentos se encontram o Pastor da Igreja Batista, Marlon Castro.



Os dados desta matéria, são do site DivulgaCand da Justiça Eleitoral, que reúne todas as informações contábeis e financeiras, em forma de controle pela sociedade.

As Contas Eleitorais da candidata Suzana ainda não foram julgadas pelo TRE/AC que ainda conta com prazo para fazê-lo. Uma investigação ou a correções poderão ser efetuadas, pois a quantia supostamente paga a Clebio salta aos olhos de qualquer trabalhador que rala um mês para ganhar o salário mínimo.

Os citados nesta reportagem não foram localizados para concederem suas versões sobre os fatos públicos.