Aplicativo permite eleitor conhecer ficha corrida de candidato

Detector de ficha de político, esse é o nome do aplicativo que permite ao eleitor verificar a ficha dos candidatos em 2018.

O aplicativo de celular se encontra disponível para a versão Android e Apple, sendo baixado a custo zero por qualquer cidadão que deseja conhecer um pouco mais do seu candidato.

Além deste aplicativo que faz um apanhado de informações processuais, com base nos registros de candidatura, ao digitar o CPF do candidato, ou mesmo o nome dos candidatos no Google também é possível ao internauta ter uma visão de quem ele pretende depositar o voto.

O advento da tecnologia digital vem ajudando como suporte aos cidadãos, na construção e fortalecimento da democracia, o que em tese representa avanço do estado democrático.