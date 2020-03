Anúncio de suposto caso de Coronavírus em cartório preocupa moradores

Um anúncio supostamente fixado na parede do Cartório Martins em Senador Guiomard, no dia 20 de março gerou aperreio nas redes sociais.

O informe que não se sabe sobre a veracidade do mesmo, aduzia que o Cartório não abriria pela parte da tarde devido um suposto caso de Coronavírus, em uma das servidoras da serventia.

O material informativo afixado supostamente em uma das portas do Cartório usa a logo e informa que não haveria expediente pela parte da tarde, suspeitando da existência de um caso da epidemia coronavírus.

No dia 24 de março, o Portal Quinari procurou o proprietário do Cartório Ricardo Martins no intuito de saber se o anúncio era verídico ou falso. Até o fechamento da reportagem ele não respondeu os questionamentos do Portal Quinari.