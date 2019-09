Antes de sair do cargo Gilson da Funerária fez vídeo de agradecimento

O vereador Gilson da Funerária que ocupou a gestão municipal por um período de 8 meses antes de deixar suas atribuições de Prefeito Municipal gravou um vídeo de agradecimento à população guiomarense e informou que fez o máximo de si pelo Quinari.

Gilson é testemunha no processo que culminou com a prisão de André Maia e será remetido para o Tribunal Regional da Primeira Região. Ele disse preocupar com o Quinari, como será de agora para frente.

“Quero agradecer a população, fiz o máximo que podia, me preocupo com nossa cidade, Deus abençoe Senador Guiomard”, declarou no vídeo.