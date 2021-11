Ano letivo recomeça de forma presencial nas escolas municipais do Quinari

Um dos temas mais abordados e que requer cuidados é o da volta às aulas. Em Senador Guiomard, reuniões, treinamentos e sugestões ao protocolo que permitiu a volta dos alunos às salas, estão sendo avaliadas em visitas que a equipe da educação municipal e comitê municipal de controle faz as escolas.

“A preocupação da secretaria é com a saúde de todos”, disse Zezinho Martins. Enfatizou ainda o secretário que houve uma determinação da Prefeita no sentido do retorno “Tivemos apoio da prefeita Rosana Gomes para que tudo fosse feito com segurança, a visita que fizemos às escolas hoje retrata esse cuidado”, concluiu ele.

O retorno as aulas visa evitar prejuízos ao ensino e ainda a perda de alunos, que abandonam as escolas devido a ausência de rotina no período de pandemia. Dificuldades estruturais e de logística estão sendo enfrentadas pela Secretaria Municipal de Educação para manter a programação, no entanto, a adesão tem sido unânime por parte das escolas e dos pais.

