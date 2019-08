Ano letivo na zona rural é acompanhado pelo Secretário de Educação

O Secretário Municipal Carlos Afonso esteve visitando as escolas da zona rural do município, tendo como objetivo acompanhar as instituições de ensino e seus desafios.

O Secretário relatou “hoje estive na zona rural, escolas Criança Feliz e São Francisco de Assis, juntamente com a equipe do Planejamento, fazendo levantamentos a fim de realizarmos reparos nessas unidades”, informou.

A gestão do Prefeito Gilson tem como meta empreender melhorias nas escolas da zona urbana e rural, dependendo somente das condições orçamentárias