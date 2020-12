Ano letivo de 2020 das escolas municipais deve terminar em fevereiro de 2021

O Covid-19 tem afetado diretamente a educação das crianças em todos os lugares do Brasil, não sendo diferente em Senador Guiomard.



O ano letivo de 2020, segundo escolas municipais que foram consultadas pela reportagem do Portal Quinari, deverão ter seus encerramentos somente em fevereiro de 2021.



De acordo com alguns gestores, através das chamadas atividades remotas tem sido possível terminar em 2020, apenas o terceiro bimestre.



Os professores tiveram que criar toda uma logística diferenciada de disponibilização das aulas, sendo elas em formato de apostilas. Os pais tem sido parceiros das escolas.

Sem gestor da pasta

O Diário Oficial do Estado do Acre, desta terça-feira (15/12) apresenta a exoneração a pedido da Secretária Adriana Rogério. Até o momento não se sabem que o prefeito vai nomear para a pasta.