Ano letivo começa nas escolas municipais do Quinari

O ano letivo das escolas da rede municipal de ensino iniciou nesta segunda-feira (05). A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva representando ao Prefeito André Maia (PSD) visitou todas as instituições de ensino e saudou aos pais, alunos e responsáveis pelo retorno das aulas.

As escolas estão recebendo ajustes na infraestrutura para garantir maior comodidade as crianças. Planejamentos, acompanhamentos, análises de resultados fazem parte da rotina diária da pasta de educação.

Nas visitas Márcia Silva ressaltou a escola como a segunda casa das crianças e a relevância do trabalho da gestão escolar, bem como dos demais membros da equipe. Os resultados, na visão da secretária são vistos no desenvolvimento dos alunos no decorrer dos anos.

Para o ano letivo de 2018, a Secretaria de Educação anuncia os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE que auxiliará na manutenção das atividades escolares. As instituições de ensino passaram a receber recursos esse ano, após atual gestão desbloquear os valores e realizar o treinamento das equipes