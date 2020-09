André Maia tenta se fazer de vítima mesmo tendo inúmeros processos na justiça

O prefeito André Maia que passou 72 dias encarcerado, responde inúmeros processo nas áreas cível, penal e administrativa tenta ao todo custo se fazer de vítima, em vista às divulgações jornalísticas do Portal Quinari.

Se não fosse apenas se fazer de vítima, o Prefeito que poderá ser afastado do cargo ou preso a qualquer momento ataca o editor licenciado de Portal Quinari, jornalista Gilberto tendo inclusive criado um processo administrativo contra o profissional para fazer cessar as críticas em seu desfavor.

Agora André Maia se faz de vítima, após o Juiz Romário Divino Faria determinar que o devedor Prefeito pague as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Acre, em virtude de sua gestão ser ineficiente e prejudicial ao município.

No texto o Portal Quinari informa que tentou contato com o Secretário de Comunicação da Prefeitura de Senador Guiomard, no entanto este não foi localizado para o contraditório.

É típico de mentirosos, se não criminosos tentar ser vítima da verdade. O processo dos débitos de Maia com o TCE/AC tem 183 páginas e este é apenas um dos que consta na justiça estadual e federal.

O espaço continua aberto ao Prefeito para que ele explique porque pegou tantas multas e se vai pagar o débito ou recorrer, direito que lhe assiste.