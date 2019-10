André Maia nomeia ex-assessor de Tião Viana como controlador geral da Prefeitura

A importação de destaque do Prefeito André Maia é do Advogado Giordano Simplício, ele que foi controlador da gestão de Tião Viana, no governo do PT.

Giordano também tem seu nome em destaque nas páginas de jornais após se envolver em uma confusão no ano passado, na saída de uma boate.

Na época a primeira dama do estado, tentou justificar o soco que Giordano levou por ele ser filiado e militante do Partido dos Trabalhadores.

Giordano é amigo pessoal de André Maia. A nomeação segundo fontes atende ao critério da qualificação e atuação na área de controle interno, ele já havia atuado como controlador geral do estado.