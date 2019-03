Aliados de Branca e André Maia querem fazer protesto contra o Governo

Os aliados da professora Branca Menezes (PSDB) e do prefeito afastado do cargo por decisão judicial André Maia querem fazer um protesto contra o Governo do Acre em virtude das condições da Rodovia AC40, trecho Senador Guiomard/Rio Branco.

Branca com seu fiel escudeiro Alexandre conseguiram abocanhar cargo no DETRAN, SEAPROF e também nos pequenos negócios. Mesmo assim, o ex-assessor do vice-governador Major Rocha trama protestos nos bastidores contra o governo.

Alexandre Martins, um dos gurus de Branca idealizou um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp e agora com ele se somou o ex-candidato derrotado no pleito de 2018 Kilson Ribeiro, sobrinho do empresário Celso Ribeiro.

Solução para o problema

Enquanto os insatisfeitos por não terem obtido espaços de poder junto ao governo ameaçam o protesto, o vereador Fabricio Lima já manteve contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA que promete começar os reparos na primeira semana de abril.