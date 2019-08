Agosto Dourado tem atividades voltadas a amamentação no Quinari

A Secretaria Municipal de Saúde na gestão do Prefeito Gilson da Funerária e da Secretária Juliana Regina de Paula, realizou uma reunião e ação voltada ao agosto dourado, mês de conscientização sobre a amamentação no bairro São Francisco, região do buraco. O Pastor Darci cedeu o templo da igreja na região.

O vereador Fabricio Lima representou o poder legislativo municipal. Ele pelas redes sociais elogiou o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. “São essas ações que nos alegram, parabéns as mulheres”, disse.

A atividade encerrou o ciclo de ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde neste mês de agosto. Foram realizadas palestras e sorteios para as mães presentes. O Leite materno é o primeiro alimento da nossa vida logo quando chegamos ao mundo.

É através dele que o corpo se desenvolve e é fortalecido, para que as mais variadas doenças sejam prevenidas. É um alimento crucial, pelo menos nos primeiros meses de vida, reduzindo assim o índice de mortalidade infantil, como divulga a Organização Mundial de Saúde, OMS.