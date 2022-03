Agora advogado, Gilberto fala como será sua relação de Jornalista e atuante no Direito

Gilberto Moura, formado em Teologia pela Faterj. Licenciado em história pela Facig. Formado em jornalismo pela Ufac. E agora recentemente foi aprovado na OAB e já inscrito na ordem. 32 anos. Natural de Boca do Acre. Residente no Quinari, fala pela primeira vez como será sua atuação, uma vez que também já foi editor do site Portal Quinari.



Portal Quinari – Saudações iniciais:

– É a primeira vez que venho a falar publicamente como será minha atuação. Confesso que por ter atuado neste site, fiquei um pouco tímido, porém não podemos deixar de falar e explicar o que pensamos. Permaneceremos o mesmo e com mais responsabilidade.

Portal Quinari: -E você se graduou em várias faculdades e chegou como no Direito?

-Cheguei no Direito por uma necessidade pessoal, que era me defender dos processos que as pessoas entravam contra a minha pessoa. Também por entender que poderia ajudar a população em qualquer ramo do mundo jurídico. Precisamos fazer as leis, o direito em si servir ao povo.

Portal Quinari: – Qual área do direito você vem atuando?

-Como te falei, ainda estou na fase de adaptação, porque em verdade eu gosto de todas áreas e estudo tudo. Tenho um amigo que me incentiva a estudar e gostar de todas as matérias. Minha área de segunda fase na OAB foi Direito Constitucional. Eu tenho uma relação maior com o Direito Público, pois sou concursado, porém não me impede de também gostar de Penal, Previdenciário, Trabalho, Civil, dentre outros.

Portal Quinari: -O que levou o jornalista ir para o Direito?

-O Jornalismo digamos que é o meu primeiro amor. Agora o Direito é nossa necessidade diária. Precisarei separar ambos, porque temos vedações legais no Estatuto da OAB. Agora não penso em abandonar nenhuma área do conhecimento que eu estudei, pois ambas se relacionam muito bem.

Pretende continuar atuação no jornalismo e no direito? Como será isso?

– O Portal Quinari é um site livre, ele consegue sobreviver sem eu escrevendo diariamente, pois temos um grupo de amigos que nos ajudam com o conteúdo. Não tem como misturar Jornalismo com Direito. Este segundo requer um trabalho discreto e assim pretendo fazer. Vamos ampliar nossas parcerias.

Portal Quinari: – Você teve um tempo que foi repórter político na Assembleia Legislativa. Como foi essa experiência?

– O vídeo da televisão é glamouroso, você faz muitas amizades, porém você se submete aos desejos e comandos do proprietário da emissora. Naquela época eu atuava como um parceiro da TV Rio Branco. Foi quando começou as demissões de vários jornalistas de outras emissoras de TV e eu coloquei no meu coração que não poderia me apaixonar por aquilo e deveria buscar outros conhecimentos e assim fiz.

Portal Quinari – Considerações finais:

-Eu sou grato por tudo que o jornalismo me proporcionou. Não irei deixar o meu trabalho, a final não se abandona quem lhe fez, porém teremos outras áreas para atuar e vamos continuar as parcerias pelo site. Em verdade, eu só tenho o que agradecer a Deus por ter me dado força, minha Mãe e meus amigos de perto e de longe que me acompanham.