Agentes do Asas da Florestania recebem kits para ensino na zona rural

O Secretário Municipal de Educação Carlos Afonso fez a entrega dos kits pedagógicos para as Agentes do Programa Asas da Florestania que atuarão na zona rural. O município abriu edital de seleção pública, capacitou as agentes e agora fez a entrega dos kits.

Esse material auxiliará as monitoras no desenvolvimento das aulas nas comunidades da zona rural do Quinari. Com isso, Senador Guiomard prossegue na rota de desenvolvimento educacional, levando cidadania para as comunidades mais distantes das áreas urbanas.

O Secretário comemorou os investimentos e enfatizou a importância do projeto. “Esse é um projeto de alcance social e muito ajuda as famílias da zona rural, por isso, parabenizo as agentes em nome do Prefeito Gilson da Funerária”, finalizou.