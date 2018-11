Ageac marca para quarta-feira (14) audiência do transporte coletivo

Após inciativa do vereador Fabricio Lima Ageac marca reunião para debater transporte

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre – Ageac resolveu ouvir a reivindicação feita pelo vereador Fabricio Lima (PSDB) sobre a situação de péssima qualidade do transporte Senador Guiomard/ Rio Branco e realizará na quarta-feira (14) audiência pública, a partir das 19h na escola Brigadeiro.

O vereador Fabricio mobiliza toda a população para a reunião, posto que ao longo do anos a Ageac tem enrolado a população do Quinari com reuniões e nada acontece. Ele disse que vai relatar aos presentes na audiência a memória de cada reunião sem solução.

“A comunidade não aguenta mais tanto papo, queremos algo concreto, e este algo é ônibus que presta e cumprindo o horário estabelecido pela própria comunidade”, comentou Fabricio Lima.