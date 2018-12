AGEAC do Governo Tião Viana reajusta passagem do ônibus Senador Guiomard/Rio Branco

Presente de grego. Tem sido assim os finais de ano dos trabalhadores de Senador Guiomard que laboram na capital, isso porque a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre – AGEAC, resolveu reajustar a passagem do transporte intermunicipal no estado segundo o Diário Oficial desta segunda-feira, 03.

Atualmente a passagem custa R$ 4,00 reais, agora ela vai para R$ 4,50 em descompasso com o barateamento de combustíveis promovido pelo governo federal e sentido nas bombas.

O ônibus que faz a linha Senador Guiomard/Rio Branco se enquadra em intermunicipal, uma vez que a Assembleia Legislativa do Acre através de seus deputados ainda não tiveram a competência de tornar a terra do amendoim com a capital em zona metropolitana, onde passaria a transitar ônibus urbano.

A AGEAC na condição de reguladora de serviços públicos deixa a desejar em seu oficio de fiscalizar, aparecendo tão somente quando a comunidade já implorou em redes sociais por melhorias e pasmem, sempre a postura do ente estadual faz a defesa das empresas, justificando o injustificável.

Veja a portaria: