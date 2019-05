Adventistas de Senador Guiomard participam do programa Impacto Esperança 2019

O Impacto Esperança é o programa que incentiva a leitura e provê a distribuição anual em massa de livros por parte dos adventistas do sétimo dia no território sul-americano.

Neste ano o programa aconteceu no dia 25 de maio, e os mais de dois milhões de fiéis adventistas na América do Sul saíram às ruas no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru e Equador para entregar gratuitamente milhares de exemplares do livro Em Busca de Esperança. Nas igrejas locais, os membros foram divididos em grupos e fizeram a distribuição de casa em casa e também em outras áreas de cada cidade.

Segundo o Pastor do distrito Peter Cumba, só nos municípios de Senador Guiomard e Capixaba mais de 5 mil famílias receberam o livro, que tem como conteúdo temas com orientação familiar, vale ressaltar que algumas comunidades rurais também foram atendidas pelo projeto. Autoridades governamentais também receberam o livro, assim como o Presidente da República Jair Bolsonaro e o Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa.