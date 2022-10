Adonay, Alcy, Avany e PT local deixam campanha de Lula sem mobilização

O candidato Adonay Brito juntamente com seus irmãos Alcy Brito, Avany Brito e PT local deixaram a campanha de Lula sem mobilização, sem as tradicionais visitas e mobilizações do primeiro turno, após os resultados do primeiro turno, nem mesmo o Presidente do Sinteac Luiz Carlos foi visto em mobilização.

O fato dos britos e o PT local terem se escondido para não levar o nome do ex-presidente Lula já foi comunicado ao ex-senador Jorge Viana que deverá pedir uma reunião com sua base no Quinari nos próximos dias.

Enquanto as campanhas da esquerda segue sem suporte, a de Bolsonaro, segue à todo vapor com os apoiadores denominados de gado que antes mesmo já haviam produzido adesivos, anúncios em redes sociais, defendendo cegamente o projeto “mito 2022”, tendo cada grupo seus amigos de estimação.