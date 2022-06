Adonai é apresentado pré-candidato a deputado estadual pelo PT

O ex-senador Jorge Viana, pré-candidato ao senado nas eleições 2022, decidiu juntamente com o PT do Quinari lançar como pré-candidato a deputado estadual o professor Adonai Brito.

Para Jorge Viana, o pré-candidato reúne as condições necessárias para ajudar o Estado do Acre, bem como em sua pré-campanha a uma vaga no Senado Federal.

Jorge declarou a nossa reportagem: – O Adonai é um professor muito querido em Senador Guiomard e de muitos amigos em Rio Branco. Eu prometi apresentar aqui nossos pré-candidatos, pessoas preparadas, que podem ajudar o nosso Acre de verdade. E o Adonai, que foi vice-prefeito e trabalhou comigo no governo, é um excelente pré-candidato a deputado estadual. A família dele tem uma história de trabalho desde os tempos do Quinari e segue servindo à Senador Guiomard. Professor de matemática, acredita na educação, sabe conversar com a juventude e apoia a produção familiar. Volto a dizer que vamos ter um time forte. E tenho fé que vamos conseguir fazer o Acre e o Brasil felizes de novo.

O PT em Senador Guiomard vem se reorganizando para a eleição de Jorge Viana e também de Adonai, inclusive já tendo feito um ato de filiações partidárias e debate sobre as eleições 2022.