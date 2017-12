Administração Municipal realiza cortes para honrar décimo terceiro dos servidores

A administração municipal decidiu promover nesse mês de novembro a demissão de todos os cargos de confiança do segundo escalão para conseguir honrar o funcionalismo público municipal com o pagamento do décimo terceiro salário.

As cidades brasileiras, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios – CNM operam criticamente nos últimos anos, o que leva as finanças a ficarem combalidas, como se assiste em cidades vizinhas.

Segundo a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, foi decidido os cortes de cargos a partir do segundo escalão para fazer economias para honrar o décimo terceiro dos funcionários públicos.

Na Prefeitura o esclarecimento sobre as demissões tem sido no sentido do corte de gastos para honrar o pagamento do mês de dezembro e o décimo terceiro salário.