Administração de Rosana Gomes busca superar desafios no Quinari

A primeira mulher eleita Prefeita do Quinari busca superar os impedimentos fiscais para colocar o município de Senador Guiomard na rota do desenvolvimento neste seu primeiro ano de mandato.

Quinari quando passou a ser administrado por Rosana Gomes tinha mais de 8 (oito) pendências que impedia o recebimento de recursos de convênios com a união, o que fez com que a equipe da Prefeita viesse a trabalhar para sanar tais irregularidades.

Outro desafio enfrentado pela Prefeita é limite de gasto de pessoal, ou seja, quando ela assumiu o percentual já ultrapassava o estabelecido pela Lei, o que impediu e impede a concessão de benefícios aos servidores públicos.

Como a administração não poderia parar neste primeiro ano de mandato, com todas dificuldades Rosana tocou duas obras sendo a de ampliação do Mercado e a conclusão de casas populares no Chico Paulo.

No campo das parcerias a Prefeita buscou e conseguiu com o governo Gladson Cameli a operação tapa-buracos, melhorias em vários ramais da região, atendendo uma grande parcela da população.



Outros dois pontos de destaque do trabalho da administradora foi a realização do Prefeitura na Comunidade com envolvimento de todas as secretarias municipais e mais de 2 mil atendimentos a população de baixa renda.